Giorgetti: «nascerà partito sovranista»

In occasione delle “giornale tricolori” organizzate da Fratelli d’Italia, il sottesegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti (Lega) ha incontrato il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, di Forza Italia. Giorgetti ha parlato della nascita di soggetto politico «populista e sovranista» per interpretare il cambiamento che supera le categorie storiche di destra e sinistra. Il sottosegretario non ha dubbi su chi sarà il leader di questo nuovo partito: Matteo Salvini, che dando un respiro nazionale alla Lega ha già anticipato questo nuovo orizzonte e ci è «riuscito benissimo. Oggi la gente non si dice più di centrodestra ma di destra – spiega Giorgetti -. Al popolo della destra è stata data una leadership: la gente lo segue, lo apprezza, lo ha votato e vorrebbe votarlo di più». Il ministro dell’Interno quindi secondo Giorgetti potrebbe interpretare il ruolo di federatore: «quando c’era Berlusconi era lui a saper interpretare la destra e ad intercettare il consenso. Oggi lo fa Salvini».

Fonte: Ilgiornale