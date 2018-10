Italia bifronte: a Nord come Germania, a Sud peggio della Grecia

Condividi

09:00 – Uno studio della Cgia di Mestre rivela un’Italia bifronte per quanto riguarda la situazione economica dopo 10 anni di crisi. Il Nord ha ripreso a correre e, pur con qualche difficoltà, tiene il passo della cosiddetta locomotiva d’ Europa, la Germania. Il Sud, invece, presenta una situazione socio-occupazionale peggiore della Grecia, da oltre un decennio il fanalino di coda dell’Eurozona. «Il gap tra il Nord e il Sud ha radici lontane – spiega Renato Mason, segretario Cgia – che risalgono addirittura all’ Unità d’Italia. Purtroppo, le politiche pubbliche di sviluppo messe in campo negli ultimi 70 anni non hanno accorciato le distanze tra queste realtà. Anzi, per certi versi sono aumentate. Il Sud – aggiunge Paolo Zabeo – può contare su una presenza di oltre 1 milione e 300 mila lavoratori in nero. Nessuno giustifica questo fenomeno quando è controllato da organizzazioni criminali. Tuttavia, se il sommerso è una conseguenza del mancato sviluppo economico di un territorio, al tempo stesso rappresenta un ammortizzatore che consente a migliaia di famiglie di non scivolare nella povertà».

Per quanto riguarda l’occupazione al Sud ci sono 592 mila disoccupati in più rispetto all’inizio della crisi. Al Nord sono 413 mila. Nel 2015 secondo l’Istat in 113 mila hanno lasciato il Sud per il Centro-Nord, 137.000 nel 2016 e 145 mila nel 2017. Un lavoratore del Nord ha oltre 15600 euro annui in più rispetto a uno del Sud. Sul fronte export, il Nord registra un gap molto contenuto con la Germania. Tra Grecia e Sud Italia, invece, l’export sul Pil è maggiore in Grecia anche se nel Meridione si conta una bilancia commerciale più equilibrata di Atene. Molto forte il gap per quanto riguarda la disoccupazione giovanile: 6,8% in Germania contro il 24% nel Nord Italia. Se per quanto riguarda il tasso di disoccupazione generale il Sud Italia sta meglio della Grecia (19,4% contro 21,5%), in tutti gli altri casi gli indicatori sono peggiori. (Fonte: Ansa)