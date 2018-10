Mamma si sporge per un selfie: poi il dramma [VIDEO]

Condividi

Una madre portoghese di 44 anni ha perso la vita in un modo assurdo a Panama. Si è sporta dalla finestra al 27esimo piano di un hotel dando le spalle al panorama e sedendosi sulla ringhiera, con l’obiettivo di farsi un autoscatto “artistico”. Ma all’improvviso, forse per un colpo di vento, ha perso l’equilibrio ed è caduta giù. Per lei purtroppo non c’è stato scampo, troppa era l’altezza. Alcuni passanti hanno ripreso l’incredibile scena in diretta e il video ha fatto il giro del web. Anche la polizia ha ripreso l’accaduto, ammonendo le persone di stare attente e non rischiare la vita per una foto.

Esto es increíble.. acaba de pasar en la Ciudad de Panama. Una adolescente cayó 27 pisos por tomarse un selfie.. Hay que crear conciencia de lo que está pasando con el uso de las RRSS. @CMonteroOficial @soyfdelrincon @camilocnn pic.twitter.com/fTZ6NN0gFU — FalconGreen (@AnezAez4) 12 ottobre 2018

(Fonte: Ilmessaggero)