«Olimpiadi 2026, Zaia non rispetta parola su Altopiano Asiago»

Condividi

Linkedin email

La candidatura italiana Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 è stata inserita dal Cio, insieme con quella canadese di Calgary e quella svedese di Stoccolma, nella terna entro la quale si assegnerà l’evento nel settembre dell’anno prossimo. La approvazione della candidatura lombardo-veneta, a conclusione di un travagliato iter che a un certo punto si temeva la facesse addirittura fallire, ha fatto sorridere il presidente del Coni Giovanni Malagò, che si è battuto dall’inizio per metterla comunque insieme, il sindaco di Milano Beppe Sala, che è il vero vincitore della corsa a tre visto che è riuscito a far fuori Torino e a ottenere per la sua città il ruolo di leader, e ovviamente il presidente del Veneto Luca Zaia, autore di una eccezionale rincorsa che ha portato Cortina a inserirsi in extremis fra le due più autorevoli contendenti. Non condivide la soddisfazione invece il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, che per evidenti motivi politici (Torino è governata dai 5stelle alleati di Governo) non ha gradito la rinuncia della capitale piemontese ed ha negato, almeno momentaneamente, alla candidatura la garanzia del contributo economico dello Stato.

L’entusiasmo del governatore trevigiano è stato però guastato dalla reazione dei Sette Comuni dell’Altopiano di Asiago: hanno preso male le indiscrezioni che lo escluderebbero dalle sedi di gara che saranno indicate nel dossier da presentare in gennaio 2019 al Cio. Il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern ha accusato Zaia di essersi rimangiato l’impegno di inserire l’Altopiano (che in effetti aveva pubblicamente preso in luglio) per favorire il Trentino, alleato nella iniziale candidatura Cortina-Dolomiti, lasciando a Predazzo, in Val di Fiemme, salto e combinata nordica.

«Questa scelta di Zaia – spiega il primo cittadino di Asiago a Vvox – pregiudica una parte importante della montagna veneta e avvantaggia la sola provincia di Belluno, a cui già sono destinati 188 milioni della Regione per i Campionati del Mondo di sci del 2021 a Cortina. È ora di finirla con questa manfrina del low cost». «Il governatore ha ceduto al Trentino le prove di fondo – continua il sindaco – per ragioni incomprensibili (un assist alla Lega della provincia autonoma in vista delle amministrative del 21 ottobre, ndr?). Per di più proprio alla Val di Fiemme ci fa da sempre concorrenza sul fondo. Perchè il Veneto ha rinunciato a valorizzare i 500 km di piste dell’Altopiano? Fra l’altro nella indifferenza completa, sia di Predazzo che della Provincia di Trento, per la designazione dei loro impianti. La gratitudine dei trentini è stata tale che, appena una settimana dopo, sono riusciti a togliere al Veneto il ghiacciaio della Marmolada». Asiago però non molla. «Non vogliamo che ci sia riservato un ruolo di secondo piano – precisa Rigoni Stern – come sola sede di allenamenti. Chiediamo che fondo e combinata nordica siano assegnati all’Altopiano. Servirà un nuovo trampolino, quello di Gallio è inadeguato e obsoleto, vedremo dove potrebbe essere costruito».

Altrettanto contrariato dalla linea presa da Palazzo Balbi è Emanuele Munari, presidente della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e sindaco di Gallio: «nel nostro territorio comunale, a Busafonda a 1.600 metri, c’è la pista di pattinaggio di velocità, un anello olimpico eccezionale su cui vengono ad allenarsi anche le nazionali estere e che può essere usata anche d’estate grazie al fondo sintetico. Sono convinto che potrebbe essere una perfetta sede di gara nel 2026». Sul tema del trampolino Munari ha idee diverse dal collega di Asiago: «l’impianto di Gallio è effettivamente un po’ sorpassato sotto il profilo tecnico ma può essere aggiornato senza una grande spesa, come del resto sarebbe low cost l’adeguamento delle piste da fondo».

Il sindaco di Gallio conta molto sulla formula a «costo zero» (o quasi) per portare a livello olimpico le sedi delle prove che vorrebbe l’Altopiano. «Per il fondo abbiamo le più belle piste d’Europa – spiega Munari –, basterebbe costruire la logistica e i servizi per partenze e arrivi. Non dimentichiamo che ci sono anche due stadi del ghiaccio, che potrebbero sicuramente essere utilizzati per gli allenamenti delle Nazionali. Non sarebbero nemmeno un problema viabilità e ricettività. Ci sono due ottime vie d’accesso dalla pianura e, per quanto riguarda gli alberghi, si potrebbe usare anche quelli delle località più vicine della pianura».

Tutti e due i sindaci sono d’accordo sul fatto che l’Altopiano non ha affatto perso tutte le speranze. «Siamo in una fase di mediazione – spiega Rigoni Stern – e stiamo lavorando con i vertici delle due Federazioni, Sport invernali e Ghiaccio, per ottenere un cambio di indirizzo. E dopo le ultime aperture giunte da Venezia, siamo ottimisti». «Il 23 ottobre incontrerò Zaia a Palazzo Balbi – anticipa Munari – e gli porterò le richieste di tutto l’Altopiano, anzi lo inviterò a vedere i nostri impianti. All’interno della Reggenza i Comuni stanno compattandosi per vincere questa sfida che porterebbe un incalcolabile ritorno al nostro turismo».

(Ph. Facebook – Emanuele Munari)