Padova, Diocesi: parrocchie spendono di più

Il vescovo di Padova monsignor Claudio Cipolla (in foto) ha deciso di pubblicare in anteprima il bilancio della sua Diocesi. Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Padova e Rovigo a pagina 8, i costi sono aumentati passando da 9,5 milioni nel 2016 a 10,2 milioni nel 2017. La perdita di esercizio si attesta sui 872719 euro di crediti a medio e lungo termine verso le parrocchie. Qui ci sono gli aumenti più grossi di costi e fondo emergenze. In calo le offerte della colletta. La Diocesi di Padova, infine, per quanto riguarda l’8 per mille, ha destinato 1,6 milioni di euro alla carità, 1,7 alle esigenze di culto e 704 mila euro al restauro di beni culturali.