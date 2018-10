«Pedemontana veneta, nessun “cambiamento” con M5S»

Condividi

Linkedin email

Il Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa critica in un comunicato il «mancato inserimento della Pedemontana Veneta nelle procedure di analisi costi e benefici indicate nel documento di economia e finanza, approvate dal governo e dalle camere del parlamento». In relazione alle recenti dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, il Covepa manifesta «disappunto, sconcerto e rabbia» per un comportamento giudicato «immorale». «Si sa però che in politica questo è la normalità – prosegue il comunicato -, ci aspettavamo un cambiamento concreto perché questa è la cifra con cui si vogliono distinguere. Abbiamo capito che la loro cifra è insufficiente e credevamo di non verificare così rapidamente che non vi è nulla di nuovo sotto il sole. Questi comunicati credo siano una sconfitta grave e pesante e tolgono agibilità politica a un progetto di cambiamento – dichiara Massimo Follesa, portavoce CoVePA ovest vicentino -. Faccio notare il passo indietro, non si parla di analisi costi benefici. Questo aspetto è grave perché attiene al competente intervento dei parlamentari veneti e alla certificazione dell’insostenibilità dell’opera».

«Inutile è stato l’incontro con Iacopo Berti e Manuel Brusco a Padova in giugno – prosegue il comunicato del CoVePa -, tanto da spingerci a presentare una documentata segnalazione a Roma, affinché si avviassero le attività ispettive, siamo in attesa di risposte e di un programma di incontri tecnici e politici perché si arrivi a un negoziato politico, per toccare la Superstrada pedemontana veneta con una mediazione coerente. Il portavoce trevigiano del CoVePa Elvio Gatto aggiunge infine: «vi è poi la questione del CIPE che l’ha approvata, della VIA che è nazionale a dimostrare che è un‘opera governativa e ultimo ma non di minore importanza, che l’attività ispettiva è governativa su queste opere, è grave che il ministro abdichi ai suoi poteri e li riduca a quelli di controllo della Corte dei Conti e che il M5S non capisca il regalo agli amici di Zaia, in primis – conclude – i cavatori e ai nemici del Veneto e del suo territorio massacrato».

(Ph: Vvox)