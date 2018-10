Reddito cittadinanza, Conte: «su base geografica»

Condividi

Linkedin email

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione della scuola politica della Lega a Milano, ha parlato anche del reddito di cittadinanza, fornendo ulteriori dettagli. «Stiamo studiando il modello tedesco – ha spiegato – per rimodulare le offerte di lavoro su base geografica. Stiamo facendo di tutto affinché questo strumento, che potrebbe apparire come non di alta redditività, si realizzi come una iniziativa di sviluppo sociale, di riqualificazione per chi ha perso il lavoro e di qualificazione per chi non lo ha. Mi rendo conto – ha aggiunto – che se fatto male può essere visto come un sussidio assistenziale a chi non fa niente. Dipende da come lo faremo».

(ph: Facebook – Giuseppe Conte)