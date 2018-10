«Sei nero, ti facciamo diventare bianco»: spray in faccia a bimbo di 8 anni

Condividi

16:00 – «Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco». Poi lo spray in faccia a un bimbo di 8 anni, figlio di un’italiana e un ivoriano. È successo in provincia di Bari. Autori del gesto un gruppo di ragazzini. L’ edizione barese di Repubblica ha raccolto il racconto della mamma del bambino aggredito. A quanto pare il branco stava imbrattando delle auto in sosta e il bambino più piccolo ha chiesto loro di smettere, ottenendo come risposta la minaccia e l’insulto razzista. (Fonte: Ansa 15:00)

