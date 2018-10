«Trento, bomba in sede Lega: Salvini dà fastidio perché combatte élite»

Condividi

Il presidente del consiglio regionale del Veneto e commiissario del Carroccio per la provincia di Treviso Roberto Ciambetti commenta l’attentato alla sede della Lega di Ala (Trento) dopo la cattura dei due responsabili. «La mia solidarietà e vicinanza agli amici della sezione della Lega Nord di Ala – dichiara Ciambetti in un comunicato -, oggetto di un attentato tanto vile quanto meschino che ferisce, per la sua stupidità, la grande tradizione democratica e civile del popolo trentino. Un evento che non va sottovalutato – aggiunge Ciambetti -, perché testimonianza del tentativo di chi, privo di ogni altra argomentazione, vuole esasperare i toni imbarbarendo il confronto politico – ha detto Ciambetti – in una fase delicatissima della vita politica italiana e trentina. La bomba, per quanto artigianale e, fortunatamente, esplosa senza provocare feriti, sembra voler essere un segnale intimidatorio proprio per la coincidenza della visita di Matteo Salvini, un ministro della Repubblica che sta ripristinando la legalità, contrastando l’immigrazione illegale, garantendo la legittima difesa, tutelando i lavoratori e le famiglie, difendendo primo fra tutti il diritto ad una giusta pensione ad una giusta età».

«Salvini – prosegue Ciambetti – sta facendo saltare un sistema di privilegi e impunità, riportando in primo piano nell’azione politica l‘interesse del cittadino e delle famiglie contrastando gli affari delle élite. La Lega non si fa intimidire e a maggior ragione in questo momento, quando potenti lobby stanno cercando ogni strada per impedire il cambiamento, a Roma come anche a Trento. La delinquenza politica, di servi sciocchi, è al servizio di chi vuole che le cose non cambino – ha detto Ciambetti – I trentini sapranno tener conto di questo segnale di violenza a cui sono totalmente estranei. Chi ha messo la bomba di Ala – conclude Ciambetti – nella sua ignoranza politica e miseria culturale, non si è reso conto che ha calpestato e insultato la storia di un grande popolo che ha fatto la storia dell’autonomia. Non sarà di questo questo ordigno a fermare il nostro impegno e il nostro essere sempre dalla parte della democrazia e del dibattito civile».