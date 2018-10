Vicenza, presunti veleni in oasi Casale: scavi al via

Condividi

A Vicenza la procura ha dato il via libera per procedere agli scavi nell‘oasi della frazione di Casale per chiarire l’effettiva presenza di sostanze nocive, dopo la denuncia fatta 37 anni or sono da Giuseppe Romio del comitato di difesa dell’oasi. Lo riporta Laura Pilastro sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 15. Interverranno anche i tecnici dell’Arpav per effettuare nuovi test sull’effettivo inquinamento. L’assessore al territorio di Vicenza Lucio Zoppello fa sapere che intende fare chiarezza sulla questione.

(ph: Facebook – Oasi WWF Stagni di Casale Alberto Carta)