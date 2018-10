Antagonisti in Comune a Padova, Ostellari (Lega): «indecente»

Condividi

«Esprimo la mia solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine che, nella serata del 17 luglio 2017, hanno difeso la nostra città dall’insopportabile prepotenza di alcuni esponenti del centro sociale Pedro». Lo dichiara in una nota il senatore Andrea Ostellari (Lega), presidente della Commissione Giustizia, commentando la conferenza stampa tenuta da alcuni esponenti del Pedro all’interno di Palazzo Moroni a Padova. Nel 2017 i centri sociali si erano scontrati con le forze dell’ordine schierate a difesa di un corteo di Forza Nuova e nei giorni scorsi alcuni antagonisti hanno ricevuto il foglio di via dalla città.

Nel corso della conferenza, i destinatari del foglio di via hanno annunciato l’intenzione di violare il provvedimento della questura, a partire da oggi «La libertà di espressione è sacra – afferma Ostellari -, mentre il diritto all’uso arbitrario della violenza non esiste. È indecente che rappresentati dei Centri sociali utilizzino sale del Comune di Padova per rivendicare quanto accaduto nelle Piazze, lanciare anatemi e insinuare relazioni fra le indiscutibili facoltà del Questore di applicare norme vigenti e il periodo fascista. Peggio, è inaccettabile scoprire che queste azioni godono del sostegno di qualche consigliere comunale».

breve estratto della conferenza stampa, tenutasi a #Padova, in cui attivisti del nord-est spiegano la natura illegittima dei fogli di via ricevuti per la manifestazione antifascista del 17l 2017. Viene annunciata la violazione del provvedimento della Questura, a partire da oggi. pic.twitter.com/XMTYoOUHMJ — globalproject.info (@global_project) 15 ottobre 2018

(Ph. Tommaso Cacciari / Twitter)