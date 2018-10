Arena Verona, sindacati: «Sboarina e dirigenza tradiscono promesse»

Condividi

Pubblichiamo il comunicato delle segreterie provinciali veronesi dei sindacati SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL sulla Fondazione Arena

Stampa e media locali hanno abbondantemente profuso informazioni ottimistiche sulla recente stagione areniana appena conclusa. La realtà operativa e organizzativa che i lavoratori percepiscono e vivono non può essere altrettanto positiva. Si è peraltro immediatamente succeduto a tale situazione la sconcertante vicenda “interna a Fondazione” che non ha precedenti nella nostra storia come pure in altre simili Fondazioni Lirico Sinfoniche: una situazione che ha lasciato sconcertati i lavoratori e la stessa opinione pubblica. Le Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl , Uilcom Uil della Fondazione Arena di Verona sono oggi a stigmatizzare quanto, anche in questi giorni, sta accadendo con i continui rinvii e dilazioni degli incontri con le parti sociali. La squadra dirigenziale che – contrariamente ai lavoratori “sospesi” per due mesi con relativa decurtazione degli stipendi consentendo a Fondazione un “risparmio” di oltre due milioni di euro all’anno – dovrebbe essere più che mai attiva e ben retribuita per le proprie attività, appare invece orientata ad altro.

Non solo non si affronta nei tempi dovuti la revisione del Contratto aziendale previsto dalla stessa procedura del piano Bray, la salvaguardia dei salari attuali attraverso l’applicazione del nuovo CCNL sottoscritto anche da Fondazione, ma viene meno la dovuta informativa e trasparenza sul bilancio 2018, la programmazione artistica del Filarmonico e il dovuto stralcio del debito pregresso per ottenere i 9 milioni ministeriali. Altrettanto grave appare il continuo silenzio sulla pianta organica da noi ripetutamente richiesta e vera misura della volontà o meno del dichiarato “rilancio” organizzativo e artistico. Nell’incontro avuto con il Consiglio di Indirizzo la scorsa settimana è stato da noi chiaramente riferito lo stato dell’arte nelle relazioni sindacali e si è altresì reiterata la richiesta di accesso alle delibere consiliari per avere contezza, attraverso quanto ratificato, delle linee e del futuro della Fondazione. Il tutto in contraddizione con quanto il Presidente Sboarina aveva da tempo annunciato.

Leggiamo per l’ennesima volta dalla stampa locale della mancata approvazione del bilancio preventivo e della validazione della operatività della programmazione al Teatro Filarmonico che deve iniziare a dicembre: tale ritardo di cui non abbiamo contezza delle motivazioni, risulta oggi pregiudiziale rispetto alle dovute attività di marketing (dalla pubblicizzazione alla campagna abbonamenti) capace di rassicurare gli appassionati, i cittadini e i lavoratori rispetto alla vantata normalizzazione delle attività e la ottimizzazione delle risorse che il Ministero – e i privati – hanno stanziato al riguardo. A questo si aggiunge la notizia di un ulteriore taglio delle quantità economiche del Fondo Unico dello Spettacolo destinato a Fondazione Area, mettendola ancora di più in difficoltà stante la situazione in cui versa: riteniamo che questa città e la sua amministrazione, in analogia con quanto fatto a Torino per il Teatro Regio, dovrebbe intervenire sui ministeri competenti per sanare una situazione discriminatoria per una Fondazione dall’enorme potenziale di pubblico e proposta.

Inspiegabile appare, a nostro giudizio, l’opacità che accompagna la gestione dell”extra lirica tramite la società Arena di Verona srl (già Arena extra srl), che al momento produce solo diseconomie organizzative a Fav senza portare ad essa alcun beneficio economico. Ci chiediamo quindi quale sia l’interesse di Fondazione Arena a tenere in vita una società che non porta reddito (la srl partecipata al 100% da Fav ha chiuso il bilancio 2017 in perdita) tenuto anche conto che una delibera di Giunta del Comune di Verona (rep. 110/2018-seduta del 18 aprile 2018) ne limita, inspiegabilmente, la possibilità di produrre reddito, in quanto pone un tetto ai canoni di utilizzo dell’anfiteatro da parte di terzi. Una situazione dunque che non onora gli impegni presi dal Sindaco e l’intero gruppo dirigente di Fondazione che lascia presagire il ritorno ad un passato che i lavoratori – anche con i propri sacrifici – hanno voluto chiudere per impegnarsi ad un rilancio vero del Teatro nel suo insieme.

