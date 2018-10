Capotreno caccia immigrati senza biglietto: il video virale

Condividi

Sta facendo il giro del web un video girato in un treno in Sardegna. Una capotreno ha fatto scendere un folto gruppo di immigrati senza biglietto, alcuni dei quali erano già stati fatti scendere in precedenza, ma erano risaliti. Sei giovane e vai a lavorare se vuoi – dice la capotreno a uno di loro – e ti paghi il biglietto. Sei venuta in Italia? – Dice a una donna con in braccio un bambino – Dai il buon esempio a tuo figlio: se vuoi un servizio, devi pagare».