Migranti, Salvini: «polizia francese li scarica al confine italiano»

Condividi

Linkedin email

La Digos ha diffuso un’immagine in cui alcuni gendarmi fanno scendere dei migranti da un furgone a Clevière, vicino al tunnel di Cesana, in Piemonte, al confine con l’Italia. Come riporta Sytg24 ora il fascicolo è in procura a Torino. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini su Facebook commenta così la notizia: «non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia».

«Ma se qualcuno pensa davvero di usarci come il campo profughi d’Europa – aggiunge Salvini -, violando leggi, confini e accordi, si sbaglia di grosso. Siamo pronti a difendere l’onore e la dignità del nostro Paese in ogni sede e a tutti i livelli. Pretendiamo chiarezza, soprattutto da chi ci fa la predica ogni giorno, e non guarderemo in faccia a nessuno! Invito il collega Moavero – conclude Salvini – a chiedere chiarimenti all’ambasciatore».

(ph: Shutterstock)