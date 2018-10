Nessuna diffamazione: il giovin Riello perde contro Noto

Condividi

Dopo più di due anni, è arrivata la seconda e definitiva archiviazione della querela per diffamazione che Giordano Riello, nipote del fondatore di Aermec e titolare dell’azienda Nplus, aveva sporto contro il professor Sergio Noto, collaboratore di questo quotidiano online (difeso dall’avvocato Alberto Milesi, del foro di Vicenza). Il giovane imprenditore non aveva gradito un articolo del 13 settembre 2016 pubblicato su Vvox, in cui Noto, prendendo le mosse da alcune sue dichiarazioni, affrontava con spirito critico e ironico la drammatica questione dei laureati italiani e del rapporto università-lavoro.

Ora, come il signor Riello dovrebbe aver imparato, esporsi implica la possibilità di essere a propria volta esposto al pubblico dibattito. Ma egli, anche dopo l’offerta del docente di spiegare meglio il suo punto di vista agli studenti di economia di Verona, ha preferito confrontarsi per vie giudiziarie. Intignandosi: alla prima richiesta di archiviazione, non se n’è dato per inteso e ha fatto opposizione tramite i suoi legali.

Di questi giorni il provvedimento del gip del tribunale di Vicenza: opposizione rigettata, di diffamatorio non c’era proprio nulla. Una causa finita in una bolla di sapone. Forse gonfiata per una sindrome da delitto di lesa maestà. Che invece altro non era che legittimo diritto di critica.

(ph: Twitter Giordano Riello)