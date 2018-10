Nomine Rai, M5S contro Salvini: «non decide lui, basta fenomeni»

Condividi

Linkedin email

Sulle nomine dei nuovi direttori di rete e dei tg Rai, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha dichiarato di voler «valorizzare le risorse interne e non di lottizzare» l’azienda. «Non siamo degli epuratori – ha sottolineato Salvini -. Anzi, per me in Rai qualcuno di quelli nominati da Renzi dovrà restare». Il neo presidente Marcello Foa e l’ad Fabrizio Salini avrebbero proposto una rosa di nomi, ma la decisione definitiva verrà presa nel prossimo Cda, atteso per giovedì o di venerdì.

Prima, bisognerà trovare la quadra con gli alleati di governo. E i 5 stelle non hanno preso bene la presa di posizione del leader leghista: «La Rai deve restare libera dalle pressioni politiche – affermano fonti del M5S – . Questo è l’unico modo per rilanciarla realmente. Fabrizio Salini e Marcello Foa sono garanzia di imparzialità e competenza. Le nomine non le fa Salvini. Basta fare i fenomeni».

Fonte: Repubblica

(Ph. MikeDotta / Shutterstock)