Grande successo di pubblico per lo “Spiedo Gigante” di Pieve di Soligo (Treviso). Come riporta La Tribuna a pagina 18, sono state arrostite 1500 quaglie. L’anno scorso, con 4 mila, la manifestazione gastronomica entrò nel guinness dei primati. Quest’anno i numeri hanno comunque retto bene confermando la provincia di Treviso come «capitale dello spiedo», come l’ha definita Thomas Ceschin della pro loco solighese.

(ph: Facebook – Spiedo Gigante)