Trissino (Vi), rotatoria leone San Marco: striscioni contro Miteni

11:35 – Ieri a Trissino (Vicenza) è stata inaugurato il leone di San Marco che giganteggia sulla rotatoria in entrata del paese. Era presente anche la ministra degli Affari regionali e Autonomie Erika Stefani. Stante la vicinanza con la Miteni, coinvolta nell’inquinamento da pfas, ci sono state manifestazioni di attivisti per l’ambiente: Legambiente, Medicina Democratica, No Pedemontana, Mamme no pfas e don Albino Bizzotto. Alcuni attivisti di Greenpeace hanno inoltre esposto striscioni con scritto «crimini ambientali in corso» e «bonifica subito». «Come dimostrano dati recenti di Arpav, l’inquinamento da Pfas, e il crimine ambientale che ne deriva, è tuttora in corso – ha dichiarato Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia -. Oggi assistiamo addirittura al paradosso in cui è l’azienda, che ha originato uno degli inquinamenti di acqua potabile più vasti d’Europa a dettare i tempi degli interventi, mentre le sue casse si svuotano pericolosamente con il rischio di lasciare allo Stato l’incombenza di coprire i futuri costi della bonifica.

«Oltre al danno la beffa per tutta la popolazione contaminata – ha proseguito Ungherese -. È necessario che le autorità locali prendano in mano la situazione e stabiliscano tempi brevi per la bonifica». «Accogliamo tutte e manifestazioni come espressione democratica – ha risposto la Miteni in una nota -. Dobbiamo stigmatizzare il comportamento di chi ha lanciato oggetti pesanti all’interno dello stabilimento mettendo a rischio l’incolumità dei lavoratori. Vogliamo ricordare che gli scarichi di Miteni da molto tempo rispettano i limiti indicati per le acque potabili; non si capisce quindi – conclude il documento dell’azienda – il senso di una manifestazione davanti a una azienda che non sta avendo alcun tipo di emissione nociva e sta pulendo la falda sottostante». A margine di queste polemiche il ministro degli affari regionali e delle autonomie, Erika Stefani, ha inaugurato il monumento in vetroresina raffigurante il simbolo del Veneto assieme al presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, e al sindaco leghista Davide Faccio. «Non volevamo fare un’opera d’arte – ha spiegato il presidente del Comitato promotore della statua, Giampaolo Gentilin – ma un simbolo: serve per dare la sveglia ai veneti». (Fonte: Ansa)

(ph: Facebook – Greenpeace Italia)