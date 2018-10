Trump choc su Putin: «probabile suo coinvolgimento in assassinii»

Condividi

08:50 – Donald Trump in un’intervista alla Cbs ha risposto a una domanda sull’eventuale coinvolgimento del presidente russo Vladimir Putin in assassinii e avvelenamenti. «Probabilmente – ha detto il presidente Usa, ma non negli Stati Uniti». Trump ha poi glissato sul “Russiagate” e sull’impegno a non chiudere le indagini: «non prometto nulla» ha detto. Sul cambiamento climatico infine ha sostenuto che non pensa sia una “bufala“, ma che non è scuro che «la causa sia umana». (Fonte: Ansa 07:00)