Sabato 17 novembre il centro sociale Rivolta di Marghera (Venezia) organizza una «serata antirazzista» con il concerto di tre band punk-rock e hardcore italiane: i lombardi “Punkreas“, i vicentini “Derozer” e i veneziani “Danny Trejo“. Il titolo dell’evento è più che esplicito: “no Salvini night“, con riferimento al ministro dell’Interno e alle sue politiche in materia di immigrazione. Un’iniziativa destinata probabilmente a far discutere.

(ph: Facebook – No-Salvini night)