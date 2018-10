Vicenza, alla Roi il neo-dirigente Passarin

Condividi

Mauro Passarin e Marco Salvadore sono i due nuovi dirigenti del Comune di Vicenza, alla “Cultura, promozione della crescita e musei” e ai “Lavori pubblici e manutenzioni”. I nomi sono stati ufficializzati dopo la procedura di selezione pubblica iniziata con un avviso pubblico di selezione il 20 luglio. «Si tratta di figure di vertice – commenta il sindaco Francesco Rucco – senza le quali finora abbiamo faticato non poco a gestire la macchina comunale. Con l’arrivo di quattro nuovi dirigenti, di un nuovo direttore generale e del nuovo segretario ci auguriamo di riuscire a dare una svolta importante alla struttura, che si è finora dimostrata propositiva e che con un’organizzazione migliore sarà in grado di rispondere al meglio alla comunità».

Mauro Passarin, 58 anni, è dipendente del Comune di Vicenza dal 1989. Viene nominato dirigente dopo una lunga esperienza come Conservatore del Museo del Risorgimento e della Resistenza. In qualità di dirigente del settore cultura sarà anche il rappresentante del Comune di Vicenza alla Fondazione Roi. Laureato in storia, è Accademico Olimpico per la classe Lettere ed Arti.

Marco Salvadore, 55 anni, è dal 2002 funzionario direttivo tecnico dell’ufficio Progettazione e Direzione lavori di Vi.Abilità Srl, società che gestisce i circa 1.300 km di strade di competenza della Provincia di Vicenza. Si è laureato a Padova in Ingegneria Civile Edile ed è abilitato alla professione di ingegnere.