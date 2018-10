Vicenza, cimitero bimbi mai nati: si farà a Polegge

Condividi

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, a margine delle celebrazioni per la XIX Giornata europea della cultura ebraica, ha annunciato una soluzione alla questione del cimitero per i bambini mai nati e sulla sepoltura degli islamici nel cimitero maggiore. Lo riporta Il Giornale di Vicenza di oggi a pagina 12. Si va verso la collocazione delle tombe di persone musulmane in un’area specifica all’interno del cimitero maggiore, mentre lo spazio per i bimbi mai nati (“prodotti abortivi di età gestionale inferiore alle 28 settimane“) sarà inserito nel camposanto della frazione di Polegge.

(ph: Shutterstock)