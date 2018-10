Vicenza, Siotto (Rucco): «Asproso e Tosetto rispettino donne»

Condividi

La capogruppo della lista “Rucco sindaco” nel consiglio comunale di Vicenza Simona Siotto (in foto) attacca in un comunicato i consiglieri di opposizione Raffaele Colombara, Ennio Tosetto e Ciro Asproso. La Siotto critica la veemenza con cui i consiglieri di centrosinistra hanno risposto alla presidente della Commissione Cultura Caterina Soprana e l’architetto Raffaella Gianello durante il dibattito sulle serre del parco Querini. «Sono rimasta esterrefatta dalla risposta del consigliere Colombara – dichiara la Siotto -, il quale non era presente in Commissione, dalla quale si è subito allontanato, durante l’acceso dibattito: sarebbe sempre opportuno parlare di ciò che si sa per visione diretta e non utilizzare a scopi indiretti di visibilità ogni occasione, anche poco opportuna. Ho trovato inaccettabile l’aggressività e l’arroganza di alcuni consiglieri, entrambi rappresentativi dell’attuale opposizione, Ciro Asproso e Ennio Tosetto, tanto più che tale aggressività si è specificamente espressa contro due donne, e precisamente la presidente della Commissione Caterina Soprana e l’architetto Raffaella Gianello».

«Democrazia– aggiunge la Siotto – vuol dire prima di tutto educazione, rispetto e cultura della comunicazione; vuol dire, ancora di più, rispetto dei ruoli e delle funzioni; vuol dire, ancora, considerazione delle figure femminili tutte e specificamente di quelle presenti in aula, senza travalicare in toni e modi aggressivi senza ragione.Ho invece assistito -prosegue il comunicato – ad uno spettacolo indegno, di voci urlate e di muscolarizzazione del confronto, in un’ottica sterile, inutile, e che certamente non contraddistingue né la sottoscritta né molte delle persone che ivi erano presenti, che mi auguro non si ripeta mai più, e che, soprattutto, non venga più difeso senza ragione. La tutela della parità di genere parte anche da una comunicazione civile, educata e attenta all’ascolto di ogni voce, non solamente – conclude la capogruppo di Rucco sindaco – di quella più comoda e soggettiva».