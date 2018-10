Vuoi Renzi in conferenza? Ecco quanto costa

Condividi

Matteo Renzi «ha guidato il Paese nell’uscita dalla recessione economica accelerandone la fine con la riforma del mondo del lavoro e delle misure fiscali. Ha inoltre modernizzato l’Italia con una serie di riforme nel campo dei diritti civili attese da decenni». È quanto si legge nella biografia dell’ex Primo ministro pubblicata sul sito della Celebrity Speakers Associates, agenzia internazionale che da 30 anni si occupa di intermediazione per l’organizzazione di conferenze, workshops e seminari. Tra i vari speaker promossi dalla Csa ci sono personaggi famosi di ogni settore, dall’economia allo sport: dal premio nobel Joseph Stiglitz all’ex tennista Boris Becker, dal campione di scacchi Garry Kasparov all’ex presidente della Commissione Ue Josè Manuel Barroso.

Chi è interessato ad avere queste personalità come ospiti per un evento deve contattare l’agenzia, che predispone il contratto con relativo compenso. Nella sua scheda, Renzi si presenta come “former italian prime minister” e dà la disponibilità per parlare – in italiano, francese e inglese – di futuro dell’Europa, globalizzazione, lotta alle fake news, gestione dei conflitti all’interno di organizzazioni complesse, ambiente e sviluppo. Per il prezzo – riporta Paolo Bracalini sul Giornale – bisogna contattare direttamente l’agenzia, ma il senatore Pd figura nella fascia di prezzo più alta: 20 mila euro.

