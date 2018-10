Bbc: «il turismo sta uccidendo Venezia?» [VIDEO]

Condividi

Il network inglese Bbc news torna a parlare di Venezia con un’inchiesta del giornalista Bruno Boelpaep. “Il turismo sta uccidendo Venezia?” è il titolo del reportage video, che racconta i problemi della città: «La città conosciuta come la “Regina dell’Adriatico” – scrive la Bbc – ha perso più della metà della sua popolazione negli ultimi 50 anni. I veneziani che rimangono stanno cercando di trovare modi per reclamare la loro città».

«Venezia è diventata Disneyland. Se non troviamo una soluzione potrebbe diventare Machu Pichu», afferma il veneziano Matteo Secchi nel video, che ricorda come nel 2017 la città lagunare abbia accolto 26 milioni di turisti, a fronte di 54 mila residenti. Simbolo dell’ “invasione” sono le navi da crociera: «portano in città 1 milione e mezzo di turisti e sono totalmente fuori scala», commenta Marco Baravalle, del Comitato No Grandi Navi. «Una delle cose più assurde – racconta un’altra residente, Marianna Puririol – è quando i turisti ti domandano “a che ora chiude Venezia?“, a dimostrazione che da fuori la città viene percepita come un museo a cielo aperto».

