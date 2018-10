Fondazione Roi, ex consigliere: «Accademia non decide, una farsa»

Condividi

Due mesi e mezzo dopo l’ultima riunione del consiglio di amministrazione dell Fondazione Roi, che si era spaccato sull’azione di responsabilità nei confronti dell’ex-presidente Gianni Zonin, nel mirino finisce l’Accademia olimpica, l’unico ente incaricato che deve ancora nominare il proprio componente nel futuro cda. Il consigliere dimissionario Emilio Alberti (in foto) non usa mezzi termini: «è una farsa e mi meraviglia che un ente come l’Accademia olimpica, del tutto autonomo, non abbia ancora nominato un consigliere da maggio», afferma intervistato da Gian Maria Collicelli sul Corriere Veneto – edizione Vicenza a pagina 10.

Sulla stessa linea anche la delegata del Fai (Fondo ambiente italiano) di Vicenza, Giovanna Rossi di Schio, che parla di «attesa inopportuna». Rossi di Schio è stata nominata a luglio, insieme a monsignor Francesco Gasparini per la Diocesi. Il Comune di Vicenza ha invece atteso l’esito del concorso pubblico che ieri ha portato alla nomina come dirigente del settore Cultura di Mauro Passarin. Gaetano Thiene, presidente dell’Accademia olimpica, ha fatto sapere che indicherà il proprio nome domani, insieme al Comune.

(Ph. Comune di Vicenza)