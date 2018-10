Furti a Padova, nuovo arresto: è un 51enne padovano

Condividi

Linkedin email

11:35 – Un 51enne padovano, già arrestato in passato per furto e rapina, è stato fermato nella notte da carabinieri di Padova. Secondo l’Arma, sarebbe il responsabile della spaccata in un bar di via Vescovado nella notte tra sabato e domenica. Dopo il colpo, e vista la recrudescenza di episodi simili, ben 38 dalla primavera scorsa, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli. Così oggi, all alba, i carabinieri hanno bloccato l’indagato in pieno centro, davanti ad un bar in via Marsala.

I carabinieri si erano messi sulle sue tracce grazie ad alcuni spunti investigativi emersi dagli accertamenti della Scientifica. La settimana scorsa la polizia aveva invece arrestato uno dei presunti responsabili, un tunisino irregolare e con precedenti penali, ma per gli investigatori era chiaro che dietro ai furti i fossero più persone. I carabinieri sospettano che l’uomo arrestato oggi sia responsabile di altri colpi messi a segno nella città euganea. (Fonte: Ansa)

(Ph. Pixabay)