Infermieri e social, richiamo disciplinare per «post inadeguati»

08:00 – Attenzione a ciò che si pubblica su Facebook, soprattutto per chi lavora in ambito medico. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche ha redatto infatti un documento in cui si prevedono richiami disciplinari per gli infermieri che intervengono sui social, anche con falsi profili, con post offensivi «mancando di decoro, di rispetto, usando turpiloquio, rinunciando a ogni possibilità di confronto costruttivo e sereno, parlando senza cognizione di causa sia in merito a evidenze scientifiche sia in merito a una consapevolezza ragionata dei fenomeni di cui si discute». (Fonte: Ansa)