«Medicina, abolito numero chiuso». Ministro Istruzione smentisce

Condividi

Linkedin email

13:00 – Ieri sera sono state annunciate le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019. Tra le altre, è stato deciso che «si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». Una decisione di cui il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti era all’oscuro come afferma lui stesso: «sarò franco con voi – ha detto ai giornalisti a Venezia -. A me personalmente non risulta questa notizia, che è stata pubblicata questa mattina. Stiamo lavorando per allargare il numero degli ammessi: sarà un percorso graduale, ma si farà».

Conclude commentando la vicenda dei buoni libro: «c’è una norma che va rispettata e applicata. Credo che sia necessario avere le carte in mano, per dare giudizi, quando ci sono leggi e norme. Una volta recuperate le pratiche, si va a vedere dove trovare soluzioni per i bisogni specifici. Ma non credo proprio che ci sarà qualcuno che sarà limitato nel suo diritto allo studio», ha concluso. (Fonte: Ansa – 12:00)

Ph: Facebook Marco Bussetti