Mose, Chisso chiede indietro 4/5 del vitalizio

Il difensore dell’ex assessore regionale Renato Chisso (in foto) ha chiesto la restituzione di 4/5 del vitalizio a lui erogato da agosto 2015, confiscati dopo il patteggiamento a 2 anni e mezzo per lo scandalo Mose. Come scrive Rubina Bon su La Nuova Venezia a pagina 15, tra vitalizio e trattamento di fine mandato, le confische sono state eseguite su circa 280mila euro.

Per il gip Massimo Vicinanza, tuttavia, «il vitalizio riconosciuto al condannato Chisso non è assimilabile al trattamento pensionistico. Ne consegue che sul vitalizio riconosciuto a Chisso può eseguirsi la confisca già ordinata e le somme in sequestro possono essere definitivamente acquisite, così come i ratei ancora da erogare».

( Ph. Degradoeincuria.blogspot.com)