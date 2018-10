«Processo BpVi: avocare l’inchiesta su truffa a risparmiatori»

Condividi

Gli avvocati di una decina di risparmiatori vittime del crac della Banca Popolare di Vicenza hanno depositato un’istanza alla procura generale della Corte d’Appello per chiedere l’avocazione del filone d’indagine sulla BpVi in relazione al reato di truffa aggravata. Come riporta il Giornale di Vicenza a pagina 12, i legali chiedono che sia Venezia a condurre le indagini, in quanto la procura vicentina si è concentrata sui soli vertici dell’istituto e ritenendo la truffa assorbita nell’ipotesi di aggiotaggio aggravato. Il procuratore generale Antonio Mura dovrà ora valutare la documentazione.

(Ph. Vvox)