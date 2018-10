Russia, la proposta: Putin “zar” a vita

Condividi

Linkedin email

Il Presidente della Corte Costituzionale russa, Valerij Zorkin, ha proposto una riforma per istituire la carica non elettiva di “leader della nazione”, praticamente un’investitura a sovrano del presidente Vladimir Putin. In un articolo sulla Rossiskaja Gazeta del 9 ottobre, ripreso da Vladimir Rozanskij su AsiaNews, il giurista russo propone di «rispondere alle preoccupazioni e alle attese della popolazione» e alle richieste di cambiamento passando a un sistema politico bipartitico. In particolare, Zorkin condanna gli «eccessi della difesa dei diritti dell’uomo, che porta alla degradazione della solidità morale della società e distrugge la sua identità religiosa».

A parere di Zorkin, infatti, la difesa di «ogni genere di minoranza» danneggia tutte le altre componenti sociali. Per il presidente della corte costituzionale russa, coniugare democrazia e differenze è possibile solo identificando il ruolo del «leader nazionale a vita». Il progetto di riforma di Zorkin dovrebbe realizzarsi entro il 2024, quando scadrà il quarto mandato presidenziale di Putin, convocando l’assemblea costituente per poi sottoporre la riforma a un referendum popolare.

(Ph. ID1974 / Shutterstock)