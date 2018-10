Sesso in spiaggia tra la gente, coppia denunciata

Condividi

Delle persone che avevano intorno proprio non importava a questa coppia focosa che domenica mattina si è lasciata andare alla passione in spiaggia a Rimini. I due, lui 39 anni e lei 52, sono stati denunciati dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico.

I bagnanti hanno chiamato i militari spiegando che c’erano un uomo e una donna che facevano sesso sul bagnasciuga tra i passanti. I poliziotti, una volta arrivati in spiaggia, hanno individuato la coppia e li hanno invitati a ricomporsi indicando la presenza di curiosi che stavano riprendendo le loro effusioni con il telefono cellulare.

Fonte: Repubblica