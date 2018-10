Solidarietà, 60enne padovana dona rene a 32enne palermitana

Condividi

13:24 – Una 60enne di Padova ha donato un rene per una 32enne palermitana da 10 mesi in lista d’attesa per un trapianto per una malattia autoimmune. Tra le due non c’è alcun legame affettivo ma si tratta di una vera e propria donazione “samaritana” che dà la possibilità ad una coppia familiare donatore-ricevente incompatibile di ricevere e donare un rene a pazienti nella stessa condizione.

Il prossimo step sarà la donazione del rene dalla madre della ricevente a Palermo, il cui organo era incompatibile con la figlia. «La nostra paziente sta bene La nostra e il rene trapiantato funziona perfettamente», dice Flavia Caputo, direttrice dell’unità di Nefrologia del Civico di Palermo. Il coordinatore del Centro regionale trapianti Sicilia, Bruno Piazza, esprime «grandissima gratitudine alla donatrice samaritana» e «ringrazia i colleghi del Veneto e di Padova». (Fonte: Ansa – 11:09)