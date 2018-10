Taglio vitalizi, ok dal Senato. Forza Italia e Pd non votano

Condividi

Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera sul taglio dei vitalizi. L’annuncio arriva dal questore del senato Paolo Arrigoni (Lega) che specifica come il provvedimento sia passato «con 10 voti favorevoli e un astenuto» e senza i voti dei senatori di Forza Italia e del Partito Democratico che sono usciti al momento del voto.

Dopo l’ok i pentastellati sono usciti da Palazzo Madama muniti di palloncini gialli, bandiere del Movimento 5 Stelle e cartelli con la scritta “bye bye vitalizi” e un cartellone con scritto “56 milioni di risparmi”. Infine Luigi Di Maio ha dichiarato: «nella manovra di bilancio ci sarà una norma che impone alle Regioni di tagliare i vitalizi, così come accade per Camera e Senato». Il ministro del Lavoro ha spiegato che in assenza di questi tagli si bloccheranno i trasferimenti per pagarli.

Fonte: Tgcom24

Ph: Facebook Paolo Arrigoni