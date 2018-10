Treviso, candidata Potere al Popolo: «per abortire non servono medici»

Condividi

Potere al Popolo di Treviso nella bufera. Tutto per un post su Facebook scritto da Rossana Barbieri, già candidata sindaco di Oderzo e alla Camera dove parla di aborto. Ma è l’ultima frase a lasciare tutti di stucco. Ecco il post: «fermo restando che la legge 194 è in vigore, considerando il numero di contraccettivi esistenti, mi sembra di capire che alcune donne concepiscono ugualmente – scrive la Barbieri -. Può essere che il contraccettivo non funzioni, può esserci un momento di masochismo femminile durante un rapporto sessuale, può essere una violenza spesso familiare. Interrompere una gravidanza non è difficile, basta farlo subito dopo che il test è risultato positivo. E non servono medici, servono cose sterilizzate e a volte antibiotici».

Fonte: Tribuna di Treviso

Ph: Facebook Rossana Barbieri