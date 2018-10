Villa Emo, presidente si dimette: «impossibile amministrare senza fondi»

Condividi

«È impossibile gestire a queste condizioni, ovvero senza fondi, un tale patrimonio». Con queste parole, Andrea Cremasco, presidente della fondazione che gestisce villa Emo (in foto) per conto della proprietà (la Banca di Credito Cooperativo Trevigiano), ha comunicato la sua uscita dal cda per «motivi strettamente personali».

Intervistato da Alessia De Marchi su La Tribuna a pagina 21, Cremasco lamenta come, dopo il commissariamento da parte di Bankitalia, la Bcc non eroghi più soldi per la gestione della dimora palladiana, che deve autofinanziarsi. «Ho accettato la sfida tre anni fa, era la fine del 2015. Ci abbiamo provato, è stata un’esperienza straordinaria, ma purtroppo devo constatare che è un’impresa irrealizzabile».

(Ph. Erich Schmid / Wikipedia)