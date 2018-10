Arena Verona, chiesti indietro premi lavoratori: occupata sede

Condividi

I lavoratori della Fondazione Arena dovranno restituire i premi aggiuntivi percepiti nel biennio 2014-15, come imposto dalla Ragioneria dello Stato in una nota del 21 settembre scorso. Il motivo, come spiega Matteo Sorio sul Corriere di Verona a pagina 5, è che tali premi sono stati erogati in assenza di pareggio di bilancio.

I sindacati sono stati informati ieri della nota del Mibact, durante l’incontro con i vertici dell’ente sul tema del rinnovo del contratto integrativo, in scadenza il 31 dicembre. In serata i lavoratori dell’Arena hanno occupato la sala Fagiuoli nella sede della Fondazione. Occupazione che andrà avanti a oltranza, come accaduto in passato durante le vertenze più drammatiche.