Bono Vox nei panni del diavolo: «vi consiglio Salvini»

Bono Vox si traveste dal personaggio satanico “MacPhisto” durante l’ultimo dei quattro concerti degli U2 al Mediolanum Forum di Milano e prende di mira diversi esponenti delle destre europee, tra cui anche Matteo Salvini. Il cantante, nelle vesti del diavolo, ha detto: «la mia gente sta arrivando in Europa», elencando tra gli altri i Democratici svedesi di Jimmie Akesson, il primo ministro ungherese Viktor Orban e il Front National francese.

«Per l’Italia il mio consiglio è Matteo Salvini – ha proseguito Bono -. Quando sembra che stai risolvendo un problema è come se tu lo stessi risolvendo. Ricordatevi, hanno tanti nomi ma hanno sempre la stessa faccia, la mia», con riferimento al proprio volto mascherato da diavolo.

MacPhisto points out that he loves trouble in paradise. And why not? He started it, after all….#fiendsofmacphisto #U2eiTour #U2 #whenyoudontbelieveiexist pic.twitter.com/ypb2nRd7Eg

— U2 (@U2) 12 ottobre 2018