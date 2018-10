Borghese in Veneto, ecco che fine ha fatto lo chef

Condividi

Alessandro Borghese ha pubblicato una foto su Instagram con una faccia piuttosto eloquente sotto il cartello di Gnocca, in provincia di Rovigo. Tantissimi i commenti ironici alla foto, molti dei quali gli chiedono se abbia dato voto 10 alla location.

Ma cosa ci fa uno degli chef e conduttori più amati della tv in Veneto? Potrebbe essere una visita di piacere ma secondo indiscrezioni il furgone di 4 Ristoranti sarebbe stato visto girare per il Delta del Po. Non ci resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate del programma in onda su Sky Uno e replicate in chiaro su Cielo e TV8.