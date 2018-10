«Comi vada a condurre programma di cucina». Bufera su Bitonci [VIDEO]

Condividi

«Le domande da una di Forza Italia anche no. Non sei un conduttore tv. Se vuoi puoi chiedere a La7 di condurre una trasmissione di cucina». La battuta rivolta all’europarlamentare Lara Comi dal sottosegretario all’Economia ed ex sindaco di Padova, Massimo Bitonci, durante il programma Omnibus condotto da Gaia Tortora, ha scatenato il putiferio. L’eurodeputata ha incalzato l’esponente del governo sul futuro della Tav, ma Bitonci si è rifiutato di rispondere: «le domande le fa il conduttore». Poi l’infelice battuta, subito bollata come sessista. Immediata la solidarietà delle colleghe azzurre: «il sottosegretario Massimo Bitonci ha dichiarato di non accettare domande da una di Forza Italia. Quando FI era al 25% e la Lega solo al 4% e Bitonci era a caccia di voti per diventare sindaco i voti di FI però non gli facevano schifo», attacca la vicepresidente di Forza Italia alla Camera, Catia Polidori.

«Le vergognose parole e l’atteggiamento sessista del rappresentante della Lega, oltre che da maleducato ed arrogante, sono indegni di un rappresentante delle istituzioni. Come si permette di dire ad una donna, di qualunque partito, di dedicarsi alla cucina?! Si vergogni! E vada piuttosto lui a pulire gli studi di Masterchef!». Rincara la dose la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, che su Twitter esprime solidarietà all’eurodeputata e scrive: «Davvero sgradevoli le parole di Massimo Bitonci nei confronti di Lara Comi ad Omnibus. Un atteggiamento, quello del sottosegretario leghista, insultante per tutte le donne. Aspettiamo le sue scuse».

