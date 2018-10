Europa, se si votasse oggi solo il 44% degli italiani vorrebbe restarci

Condividi

Linkedin email

Eurobarometro rivela con un sondaggio che, se ci fosse un referendum nel nostro Paese, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare in Europa. Un dato forte che acquista ancora più significato se si pensa che negli altri Paesi la percentuale di chi vuole rimanere in Ue raggiunge una media del 66% mentre nella patria della Brexit, i favorevoli a rimanere sono il 53%. Ad essere messa in discussione non è la moneta (il 65% degli italiani è favorevole all’euro) ma l’appartenenza all’Unione Europea: gli italiani sono i meno convinti che il proprio Paese abbia tratto benefici dall’appartenenza all’Unione.

Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, ha commentato così i dati: «in alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, la percentuale di chi pensa che l’appartenenza all’Ue sia positiva è ancora troppo bassa. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi per dimostrare che l’Unione sa dare risposte davvero efficaci ai principali problemi degli europei, come immigrazione, sicurezza e disoccupazione».

Fonte: Repubblica