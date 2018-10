Fisco chiede tasse a 24 spacciatori, cartelle esattoriali per 5 milioni

Condividi

L’agenzia delle entrate ha chiesto a 24 trafficanti di droga arrestati a Brescia di pagare le tasse sui loro proventi illeciti. In particolare, dopo attenti calcoli su quanto guadagnato nel 2015 e nel 2016, il Fisco ha chiesto tasse per 5 milioni di euro mai dichiarati.

Secondo l’agenzia delle entrate nel primo anno contestato gli spacciatori avrebbero venduto 147 chili di hashish e 3 di cocaina arrivando a guadagnare 4 milioni e 781mila euro. L’anno successivo invece i proventi ammonterebbero a 3 milioni e 920mila euro per la vendita di 187 chili di hashish. «L’attività illecita svolta in modo sistematico, abituale e professionale, mediante il compimento di una serie di atti coordinati, può essere inquadrata nell’esercizio di attività organizzata in forma di impresa diretta alla cessione di beni al dettaglio e, come tale, assoggettata a Irpef, Irap e Iva», ha spiegato il fisco.

Fonte: Giornale di Brescia