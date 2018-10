Condividi

Amadou Jawo, un 22enne del Gambia, si è suicidato dopo che gli era stato negato l’asilo politico. Il ragazzo viveva in Italia da due anni e si è impiccato al cornicione della casa a Castellaneta Marina dov’era ospitato. L’associazione Babele spiega che Amadou «doveva tornare in Africa ma temeva di essere additato come fallito e si vergognava. Ha pensato di non avere scelta».

Fonte: Huffingtonpost