Mafia, il pentito: «cellula ‘ndrangheta nel Veronese»

Il collaboratore di giustizia Angelo Salvatore Cortese, 53 anni, fino al 2007 nelle file di un clan calabrese con base a Cutro (Crotone), ha rivelato la presenza di una cellula della ‘ndrangheta in Veneto. «Era stato il boss del clan Grande Aracri a far nascere una ndrina nel Veronese a San Bonifacio. Il punto di riferimento per le altre consorterie della ‘ndrangheta era Francesco Frontera, detto “Provolone”».

Cortese lo ha spiegato in video conferenza da una località segreta collegata con l’aula bunker di Padova dove si è celebrato il processo a carico di sei persone, accusate a vario titolo di minacce, emissione di fatture false e usura con l’aggravante mafiosa, nell’ambito dell’operazione “Valpolicella” della Dia di Padova. Come riporta Giampaolo Chavan su L’Arena a pagina 25, a rincarare la dose su Frontera, ex titolare della Edil sistem di Lonigo (Vicenza), la dichiarazione dell’altro collaboratore di giustizia, Giuseppe Giglio, che ha confermato: «era il braccio di forza per la famiglia dei Grande Aracri».

