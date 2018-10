“Manovra del popolo”, rimborsi a soci banche: deficit di chiarezza

Condividi

La “manovra del popolo” sembra pericolosamente non dar certezze al popolo degli sbancati. Al punto 8 della Legge di Bilancio approvata il 15 ottobre si legge: «Risarcimento per le vittime delle crisi bancarie – Si stanzia un fondo da 1,5 miliardi per risarcire tutte le vittime delle crisi bancarie. Il fondo è così ampliato di 14 volte rispetto a prima». Un miliardo e mezzo per tutti i truffati, raggirati e azzerati delle ex popolari trasformate in spa dalla riforma Renzi, fra cui i 200 mila soci delle fallite Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Un impegno, precisa il testo a favor di titoli-sensazione, quattordici volte più grande del fondo di ristoro stanziato dal governo Gentiloni. Un passo in avanti, anche se non bisogna dimenticare che il valore finanziario bruciato per le sole due venete é stato calcolato in un range oscillante fra i 10 e i 20 miliardi di euro.

Tutto bene? No, perché é saltata fuori subito una strana discrepanza – scrive l’Huffington Post – fra la manovra e il Documento programmatico inviato all’Unione Europea (Dpb). In quest’ultimo, infatti, la cifra prevista per il fondo risparmiatori è a zero per il 2019, e 720 milioni in tutto per il biennio 2020-2021. Che é quasi la metà di 1,5 miliardi. Una fonte governativa ha dichiarato all’agenzia Reuters che «i 1,5 miliardi sono un obiettivo di legislatura, da raggiungere cioè in cinque anni». A parte che trattasi di una voce ufficiosa e non ufficiale, la differenza resta.

Ora, il “governo del cambiamento”, per essere coerente con la denominazione, rispetto al passato dovrebbe cambiare registro quanto a chiarezza, presupposto della trasparenza. Come si devono interpretare i due numeri così diversi? Perché non sono state fornite indicazioni a corollario? Mettiamoci nei panni di un ex azionista che spera di essere almeno in parte dei soldi finiti nel nulla causa crac: come dovrebbe prendere questa confusione, come il sintomo di improntitudine o, peggio, la prefigurazione di un rimborso che si allontana in un futuro vago e incerto? Il Movimento 5 Stelle e quella parte di Lega più critica verso i passati “signori delle banche” dovrebbero avvertire come imprescindibile l’obbligo di occuparsi immantinente di un’opacità che vale più di 700 milioni di pubblici quattrini. Specie i rappresentanti veneti delle due forze, di governo giù a Roma, e l’un contro l’altra armate qui a Venezia. Specie, prima di tutto, il sottosegretario leghista all’economia Massimo Bitonci, che ha seguito e segue da vicino la questione. Chiarite alla svelta, gentili alleati-avversari. I risparmiatori saccheggiati non possono subìre ancora.

