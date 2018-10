Manovra, Oettinger non lascia speranza: «Ue la rigetterà»

Condividi

«Si è confermata l’ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell’Ue». Il commissario europeo per il Bilancio Guenther Oettinger non lascia speranza per la manovra dell’Italia aggiungendo che a breve arriverà una lettera del commissario degli Affari economici, Pierre Moscovici, contenente il dettaglio delle violazioni.

La reazione è stata velocissima: basti pensare che il testo era stato inviato nella notte di martedì e la Commissione avrebbe avuto due settimane di tempo per rispondere. Secondo un’indiscrezione dello Spiegel, nella lettera di Moscovici non verranno fatte controproposte. L’Italia dovrà ora, in breve tempo, presentare un’altra bozza.

Fonte: Tgcom24