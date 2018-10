Condividi

Linkedin email

800 mila euro: il giudice ha deciso che è questo il risarcimento che l’assicurazione dovrà dare ad una vicentina rimasta coinvolta in un grave incidente nel 1996 lungo l’autostrada Valdastico. La donna ha dichiarato che da quel terribile giorno, dove subì un trauma cranico, non è mai riuscita a riprendersi del tutto. E’ entrata in depressione e come conseguenza non ha più voluto avere rapporti sessuali con il marito perchè si sentiva brutta e inutile.

Fonte: Giornale di Vicenza