Pasta Zara, l’indiscrezione: Barilla interessata all’acquisto

Novità a Riese Pio X: Barilla, colosso mondiale della pasta secca, sarebbe interessata a Pasta Zara, azienda trevigiana in difficoltà. Secondo indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, in questi giorni i tecnici legati a Barilla hanno visitato gli impianti per una valutazione. L’esposizione con le banche di Pasta Zara, che sconta la crisi degli istituti veneti, si aggirerebbe sui 260 milioni a fronte di circa 200 milioni di fatturato. Ci sarebbe tempo fino ad inizio dicembre per fare un’offerta al tribunale di Treviso.