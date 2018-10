Pfas, Consiglio veneto: «Zaia chieda limiti zero a Ue»

Condividi

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità la Mozione presentata dai consiglieri Guarda (AMP), Fracasso e Zanoni (PD), Brusco (M5S), e Ruzzante (LeU) che «impegna la Giunta a sostenere la richiesta di introdurre limiti pari allo zero per le sostanze perfluoroalchiliche – Pfas». Guarda spiega che si tratta di «una battaglia per difendere la salute pubblica, che spero quindi possa essere condivisa da tutti. Chiediamo alla Giunta di farsi parte attiva nelle sedi competenti affinché il Parlamento europeo introduca, con la nuova Direttiva UE sulle Acque Potabili, limiti pari a zero per le sostanze perfluoroalchiliche su tutto il territorio europeo, evitando così il ripetersi di gravi contaminazioni come quelle subite dalle comunità venete». Alle opposizioni risponde Silvia Rizzotto, capogruppo della lista Zaia Presidente: «il Veneto, a partire dalla sua Giunta, sulla questione dei Pfas ha fatto appieno la sua parte, impegnandosi sempre e concretamente sulla contaminazione delle acque. Per questo, non c’era motivo di votare contro questa Mozione che anzi, abbiamo deliberatamente e volutamente emendato in modo più restrittivo proprio per evidenziare che non abbiamo nulla da temere». Per Rizzotto, «la mozione proposta, di fatto, non dice nulla di più di quanto la nostra Regione già non stia facendo. Anzi, corre l’obbligo ricordare come, a suo tempo, la relazione della Commissione regionale di inchiesta sui Pfas ha fatto emergere in maniera chiara l’assenza di una disciplina europea e statale in materia di limiti alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche».

«È stato proprio il Veneto – rivendica la consigliera di maggioranza – a denunciare immediatamente alle autorità competenti, tramite Arpav, gli illeciti rilevati in ambito di Pfas, compreso il disastro ambientale. Ha individuato poi la fonte primaria di emissione, imponendo ai gestori del servizio idrico integrato il montaggio di filtri a carboni attivi per garantire la massima sicurezza per i cittadini esposti. Ha attivato due accordi con le università di Verona e di Padova volti all’abbattimento delle concentrazioni di Pfas nelle acque. Dopo aver fatto questo e tanto altro, poteva spaventarci una semplice mozione dell’opposizione? Ora vediamo piuttosto cosa farà l’Europa», conclude Rizzotto. «E nel frattempo, attendiamo anche che il Ministro all’Ambiente, collega di partito di quel Brusco che ha sottoscritto la mozione, ricavi qualche minuto del suo tempo per rispondere alle quattro richieste di incontro avanzate dalla Giunta veneta proprio per discutere e superare le criticità dei Pfas».

